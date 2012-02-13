У Циркунах горів розважальний центр

Харків. 13 лютого. УНІАН. У селищі Циркуни Харківського району горів розважальний центр.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МВС України в Харківській області, пожежа в розважальному центрі «Парк-Жуки», що на вулиці Гризодубової, сталася 12 лютого близько 6.45.

На момент прибуття пожежників вогнем був охоплений дах та 2-й поверх 2-поверхового будинку. Загальна площа пожежі становила 80 кв. метрів. Людей у будівлі на момент виникнення загоряння не було. В гасінні пожежі взяли участь 6 підрозділів МНС. О 08.27 пожежа була ліквідована.

Причина пожежі та сума заподіяних збитків встановлюється.