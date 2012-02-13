Адвокат просить Генпрокуратуру закрити справу проти Авакова

Харків. 13 лютого. УНІАН. Захист екс-губернатора Харківщини, голови Харківської обласної організації «ВО «Батьківщина» Арсена АВАКОВА звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням закрити порушену стосовно нього кримінальну справу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив адвокат А.АВАКОВА Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

На його думку, кримінальна справа проти А.АВАКОВА має бути закрита у зв’язку з відсутністю складу злочину в діях екс-губернатора. Адвокат також зауважив, що захист оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Червонозаводському районному суді Харкова.

На думку Ю.ВИШНЕВЕЦЬКОГО, у діях А.АВАКОВА відсутні обов’язкові ознаки злочину, зокрема прямий умисел на скоєння злочину і спричинення шкоди. «Я вважаю, говорити про те, що справа дійде до суду, зарано. Порушення цієї кримінальної справи було незаконне та необґрунтоване у зв’язку з відсутністю обов’язкових ознак – шкоди та наявності в діях АВАКОВА, прямого умислу на скоєння протиправних дій», - зазначив він.



Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ, посилаючись на положення Земельного кодексу, наголосив, що втрати сільгоспвиробництва при виділенні земельних ділянок зі зміною цільового призначення відшкодовується лише в разі, якщо земельна ділянка переходить у власність від одного до іншого суб’єкта господарювання. За його даними, земельна ділянка, через яку порушено кримінальну справу, після підписання А.АВАКОВИМ акту власника не змінила, тому, фактично, відсутня шкода. За словами адвоката, факт відсутності шкоди встановив Господарський суд Харківської області.

«На момент порушення кримінальної справи у прокуратури буди відсутні дані, які б свідчили про шкоду, спричинену внаслідок зміни цільового призначення земельної ділянки», - зауважив Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

Адвокат заявив, що справа проти А.АВАКОВА порушена через політичні мотиви.

«Порушена стосовно АВАКОВА кримінальна справа є надуманою і фактично має за мету позбавити АВАКОВА Арсена Борисовича брати активну участь у політичному житті країни та в майбутніх виборах до Верховної Ради України», - сказавЮ.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.АВАКОВА, керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього голову Харківської облдержадміністрації (2005-2010 рр.), оголосили в міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським районним судом м. Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.