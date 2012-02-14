У колонії стверджують, що Тимошенко зриває медичне обстеження

Харків. 14 лютого. УНІАН. У Державній пенітенціарній службі України заявляють, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка перебуває в ув’язненні у Качанівській колонії, відмовилась від обстеження фахівцями МОЗ та лікарями ДПтС України.

Про це повідомляє прес-служба ДПтС України на офіційному сайті відомства.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що в рамках виконання міжнародних домовленостей, у відповідності з нормами кримінально-виконавчого законодавства та міжвідомчого наказу про створення комісії для медичного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні, 14 лютого, до Качанівської виправної колонії Харківської області прибула комісія висококваліфікованих лікарів, в тому числі представники від Канади та Федеративної Республіки Німеччина, і що членами комісії пацієнтці було запропоновано провести обстеження стану її здоров’я на її ж вимогу.

«Однак, ув’язнена відмовилась від участі в обстеженні фахівцями МОЗ України та лікарями ДПтС України», - зазначають в прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Такі заяви Ю.ТИМОШЕНКО в Державній пенітенціарній службі України називають «прямим порушенням вимог чинного законодавства України (зокрема, ст.116 Кримінально-виконавчого кодексу України, якою передбачено консультування, лікування або обстеження залученими лікарями хворого засудженого під наглядом медперсоналу виправного закладу) та розцінюється як небажання проходити засудженою Ю.ТИМОШЕНКО медобстеження в рамка правового поля».

Про відмову Ю.ТИМОШЕНКО від запропонованих послуг лікарів складено відповідний акт.

Наразі комісія приймає рішення щодо подальших свої дій, повідомляють у пенітенціарній службі.