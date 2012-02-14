Власенко: Тимошенко не відмовлялася від обстеження міжнародною комісією

Харків. 14 лютого. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії Харкова, не відмовлялася від обстеження комісією лікарів за участю іноземних спеціалістів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО, коментуючи чутки про відмову екс-прем’єра від обстеження.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Ю.ТИМОШЕНКО не могла цього зробити. Зі своїх джерел я знаю, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася від участі українських лікарів. Ця інформація розповсюджена владою, щоб дезорганізувати роботу», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він наголосив, що до обстеження не допущені тільки українські лікарі. «Зараз відбувається істерика, тому що Ю.ТИМОШЕНКО не допустила українських лікарів, і тепер вони розповсюджують інформацію, що Ю.ТИМОШЕНКО взагалі відмовилася від обстеження», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

У той же час джерело в управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області не змогло категорично спростувати або підтвердити інформацію про відмову Ю.ТИМОШЕНКО від обстеження.

«Лікарі зайшли та вийшли. Принаймні, коли я там був, обстеження не проводилося. Можливо, це буде пізніше», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого в Україну прибули фахівці з Федеративної Республіки Німеччини і Канади, які разом з українськими лікарями проведуть комісійне обстеження екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. Сьогодні медична комісія прибула до Харкова. Пізніше у Державній пенітенціарній службі України заявили, що екс-прем’єр-міністр України відмовилася від обстеження фахівцями українського Міністерства охорони здоров’я та лікарями ДПтС України.