Два провідні гравці «Металіста» викликані в національні збірні

Харків. 16 февраля. УНИАН. Два гравці основного складу харківського «Металіста» - сенегалець Папа Гуйє та аргентинець Хосе Ернесто Соса викликані в національні збірні своїх країн для участі в матчах, які відбудуться наприкінці лютого.

Як повідомили коореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», у складі збірної Сенегалу захисник Папа Гуйє 29 лютого зіграє у гостьовому матчі проти збірної Південно-Африканської Республіки. Півзахисник Хосе Ернесто Соса у товариському мачі також 29 лютого виступить проти збірної Швейцарії.

У матчі збірної Аргентини, який відбудеться в Берні, Хосе Ернесто Соса зіграє в компанії таких півзахисників, як Ерік Ламела (Рома), Максі Родрігес (Ліверпуль), Хав’єр Маскерано (Барселона), Анхел Ді Марія (Реал), Фернандо Гаго (Рома).

На цю гру також заявлені нападники Ліонель Мессі (Барселона), Гонсало Ігуаін (Реал), Серхіо Агуєро (Ман Сіті), Родріго Паласіо (Дженоа).

Хосе Ернесто Соса дебютував у складі збірної Аргентини 2007 року, і останніми роками є постійним гравцем команди.

Як пишуть ЗМІ, досвідчений 27-річний Папа Гуйє також залучався до збірної своєї країни в 2009 році. Очікувалося також, що опороний захисник «Металіста» після прийняття українського громадянства, яке планувалося, міг зіграти за збірну України ще в 2010 році.

І Папа Гуйє, і Хосе Ернесто Соса сьогоні зіграють за «Металіст», який залишається єдиним серед українських клубів, що пробився у весняну фазу змагань в єврокубках.

Оглядачі відмічають хорошу спортивну форму «Металіста». Принаймні, вказується на те, що харківський клуб вдало провів начально-тренувальні збори в Об’єднаних Арабських Еміратах і Туреччині. Команда Мирона Маркевича виграла переважну більшість товариських матчів, включаючи ігри з московськими «Спрартаком» і «Динамо» (4:1, 4:2), а також стала володарем Кубка Кадирова, здолавши у фіналі титулований румунський «Рапід».

На знімках: легіонери «Металіста» Хосе Ернесто Соса і Папа Гуйє в іграх єврокубків.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА