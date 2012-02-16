Тимошенко можуть залучити до робіт у колонії

Харків. 16 лютого. УНІАН. Найближчим часом умови тримання екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії Харкова не змінюватимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції за підсумками огляду Ю.ТИМОШЕНКО міжнародною комісією лікарів повідомив перший заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Євген БАРАШ.

«Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО зараз знаходиться в тому приміщенні, в якому вона знаходилася. Це приміщення змінило свій статус. Раніше це була камера дільниці слідчого ізолятору, тепер це звичайне житлове приміщення соціально-психологічної служби. Тобто ніякі умови абсолютно не змінилися. При цьому тільки змінилася дія закону, якщо раніше був закон про попереднє ув’язнення, то тепер Кримінально-виконавчий кодекс. Зміна цих умов найближчим часом не передбачена», - сказав Є.БАРАШ.

Він зауважив, що статус співкамериниці Ю.ТИМОШЕНКО дозволяє їм знаходитися в одному приміщенні. «Статус засудженої, яка перебуває в одному приміщенні з Ю.ТИМОШЕНКО, дозволяє їм знаходитися в одному приміщенні», - зазначив Є.БАРАШ.

Він наголосив, що з 9 лютого Ю.ТИМОШЕНКО перейшла в статус засудженої, відтак на неї поширюється дія Кримінально-виконавчого кодексу України та всі нормативно-правові акти Державної пенітенціарної служби України.

Є.БАРАШ зазначив, що, згідно з цими законами, Ю.ТИМОШЕНКО повинна залучатися до робіт, однак на сьогодні вона звільнена від них.

«Кримінально-виконавчий кодекс передбачає, щоб кожний ув’язнений працював на території колонії. На даний момент це питання розглядається начальником колонії, на жаль, у нас не у всіх колоніях є можливість надати всім засудженим без виключення роботу. На сьогодні Юлія Володимирівна не працює, але кодекс це передбачає», - сказав Є.БАРАШ.

Він зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО може бути звільнена від загальних робіт, якщо її лікуючий лікар видасть довідку про те, що екс-прем’єр за станом здоров’я не може працювати.

«Якщо дійсно є медичні протипоказання з приводу того, що Юлія Володимирівна не може працювати, тоді лікуючий медик оглядає її, приймає рішення та видає довідку про те, що вона не може працювати. Якщо така довідка буде, то, звичайно, людина лікується доти, доки їй не буде надана довідка про те, що вона може приступити до роботи», - наголосив Є.БАРАШ.