Металіст і ФК Харків здобули по очку
23:25, 27 серпня 2007Харьків
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5 і 9 місця відповідно
Харків. 27 серпня. УНІАН. В іграх 7-го туру чемпіонату України з футболу обидва харківські клуби зіграли внічию зі своїми суперниками.
Як передає кореспондент УНІАН, з рахунком 1:1 завершився матч Металіста у Києві з місцевим Арсеналом. З таким же рахунком ФК Харків зіграв на своєму полі з донецьким Металургом.
Набравши у семи матчах 11 очок, Металіст перебуває на 5 місці турнірної таблиці. ФК Харків, здобувши 9 очок, посідає 9-те місце.
Лідирує Шахтар – 19 очок. За ним ідуть Дніпро (Дніпропетровськ) і запорізький Металург.
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