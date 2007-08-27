Металіст і ФК Харків здобули по очку

Харків. 27 серпня. УНІАН. В іграх 7-го туру чемпіонату України з футболу обидва харківські клуби зіграли внічию зі своїми суперниками.

Як передає кореспондент УНІАН, з рахунком 1:1 завершився матч Металіста у Києві з місцевим Арсеналом. З таким же рахунком ФК Харків зіграв на своєму полі з донецьким Металургом.

Набравши у семи матчах 11 очок, Металіст перебуває на 5 місці турнірної таблиці. ФК Харків, здобувши 9 очок, посідає 9-те місце.

Лідирує Шахтар – 19 очок. За ним ідуть Дніпро (Дніпропетровськ) і запорізький Металург.