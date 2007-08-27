Тимошенко планує відвідати Харків

Харків. 27 серпня. УНІАН. 29 серпня очікується візит до Харкова лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє прес-служба обласного виборчого штабу БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО планує відвідати історичний музей та взяти участь у церемонії нагородження лауреатів конкурсу "Інтелект Харкова", яка проходитиме в оперному театрі.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО виступить у прямому ефірі обласного телебачення, а також проведе зустріч з виборцями на майдані Рози Люксембург.