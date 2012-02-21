Янукович радить губернаторам не чекати, поки півень в одне місце клюне

Харків. 21 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає керівників регіонів проявляти ініціативу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради регіонів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні важливо запровадити нову регіональну політику, яка передбачає новий формат відносин регіонів з державою, нові механізми впливу на регіональну економіку.

Він закликав регіони проявити ініціативу і пропонувати те, що необхідно саме їм.

«Я хотів би, щоб ми з вами зрозуміли, що саме ініціатива регіонів, відповідальність регіонів і неухильне зростання рівня відповідальності є запорукою подальшого успіху», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, голови держадміністрацій не повинні сидіти на місці і чекати, поки їм зроблять вказівку зверху.

В.ЯНУКОВИЧ порадив їздити по інших регіонах, у тому числі тих, де запроваджуються пілотні проекти реформ в тих чи інших сферах.

Як сказав, більшість так і робить, але «є такі голови адміністрацій, які очікують, поки пєтух прокукурікає… чи клюне в одне місце».