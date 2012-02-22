Добкін вимагає закрити нелегальні ігрові салони

Харків. 22 лютого. УНІАН. Харківська облдержадміністрація посилить боротьбу з нелегальними салонами ігрових автоматів, які функціонують на території області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Губернатор зауважив, що в понеділок, 20 лютого, під час апаратної наради він дав розпорядження провести 29 лютого засідання антикорупційного комітету, на якому буде розглянута проблема незаконної роботи мережі ігрових автоматів в області.

М.ДОБКІН наголосив, що до запровадження закону про заборону ігрового бізнесу, до міського бюджету від власників ігрових салонів у рік перераховувалося до 40 млн. грн. відрахувань. «Тепер ці гроші осідають в дечиїх кишенях», - обурився губернатор.

Він зауважив, що до обговорення проблеми роботи нелегальних салонів ігрових автоматів підключиться Громадська рада при Харківській облдержадміністрації.

М.ДОБКІН підкреслив, що ініціатива посилити боротьбу з ігровими салонами надійшла від мешканців області. За його словами, правоохоронці також виходили з пропозиціями скоординувати роботу влади та силових структур для ефективнішої боротьби із забороненим ігровим бізнесом.

Губернатор зазначив, що для боротьби з незаконним ігровим бізнесом будуть створені спеціальні комісії у складі представників силових структур, робітників обленерго, громадськості, журналістів, які будуть інспектувати ігрові салони.

М.ДОБКІН зауважив, що законно підключити салони ігрових автоматів до енергопостачання неможливо, тому ці заклади будуть відключатися від електричної мережі. Також будуть розглядатися договори оренди або купівлі-продажу приміщень, у яких зараз діють салони ігрових автоматів. «Власники втратять ці приміщення», - сказав губернатор.

М.ДОБКІН висловив надію, що найближчим часом незаконні ігрові салони на території Харківської області будуть закриті, й запевнив, що ОДА зробить усе можливе, щоб «ці салони більше не відкривалися».