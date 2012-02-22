На Харківщині за хабар затримано суддю одного з районів

Харків. 22 лютого. УНІАН. Працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю (ГУБОЗ) МВС спільно з місцевими колегами та співробітниками Генеральної прокуратури України викрили в хабарництві суддю одного з районних судів Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУБОЗ, за даними правоохоронців, суддя вимагав та одержав хабара у розмірі 10 тис. грн. від громадянина за винесення позитивного рішення у цивiльнiй справі на його користь.



Суддю затримали на гарячому в робочому кабiнетi після отримання залишкової частини хабара.

Стосовно фігуранта Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.