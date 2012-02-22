Харків. 22 лютого. УНІАН. За підсумками 2011 року Харківська область посіла 4 місце в рейтингу регіонів.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, оцінки результатів діяльності областей у 2011році були оприлюднені 21 лютого в Києві на засіданні Ради регіонів, яке провів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«У 2007 році Харківський регіон посів 27 місце, у 2008 році - 26, в 2009 - 25, в 2010 році - 27 місце. З другого півріччя 2010 року була сформована команда для роботи і були поставлені абсолютно інші цілі, на чолі яких стояло завдання вивести нашу область в число регіональних лідерів за багатьма показникамию. Тому що за кожним показником, - додав він, - стоять долі людей, їхній добробут і престиж нашого регіону», - сказав М.ДОБКІН.

«За підсумками 2011 року сумарно за всіма показниками, - повідомив губернатор, - Харківська область посіла 4 місце в рейтингу».

«Хочу привітати всю територіальну громаду, тому що за цим стоїть величезна праця 3 мільйонів людей, які на своєму місці робили все для того, щоб повернути минулу славу регіону. Негоже Харкову бути серед останніх, наше місце завжди тверде, ще з часів Євгена Петровича Кушнарьова, було в п`ятірці лідерів. Цього року ми туди повернулися. І ми будемо робити все, щоб там і залишатися», - сказав М.ДОБКІН.