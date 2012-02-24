Власенко заявляє, що Євгенію Тимошенко не пускають до матері

Харків. 24 лютого. УНІАН. Євгенії ТИМОШЕНКО дозволили бути захисником її матері, екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО ще й у справі щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це поінформував захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

«Наскільки мені відомо, Євгенію ТИМОШЕНКО допустили до участі у процесі у справі ЄЕСУ. Таким чином вона є захисником Юлії ТИМОШЕНКО у двох справах», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, таким чином донька є захисником своєї мами у двох справах.

С.ВЛАСЕНКО також висловив стурбованість та здивування тим, що, незважаючи на такий статус, Є.ТИМОШЕНКО вже 2,5 години не допускають до Ю.ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії.

Захисник не може пояснити мотиви таких дій керівництва колонії.

«Незрозуміло, що не влаштовує керівництво Качанівської колонії. Такі дії є незрозумілими з огляду на те, що Євгенія вже стала захисником екс-прем’єр-міністра ще й по справі ЄЕСУ. Однак вимушений констатувати, що вчергове чиняться перепони для зустрічей Юлії ТИМОШЕНКО із захисниками. На жаль, такі перепони вже почали носити системний характер», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.