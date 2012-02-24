Ярославський: у нас мета - перемагати на полі

Харків. 24 лютого. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ прокоментував гру свого клубу в домашньому матчі з австрійським Зульцбургом.

Гра завершилася з рахунком 4:1, і за підсумком двох зустрічей (8:1) Металіст вийшов до 1/8 Ліги Європи.

Що ви думаєте про наступного суперника?

Я нічого не думаю, я кайфую від сьогоднішнього результату (сміється).

Команда взимку грає дуже добре, чия це заслуга?

У першу чергу, головного тренера, самих хлопців та уболівальників, які підтримують свою команду, - ось і весь секрет такого результату.

Другий раз в історії клуб потрапив в 1/8 фіналу Ліги Європи. Мету вже поставили ?

У нас мета - перемагати на полі, іншої немає.

Додаткова мотивація є?

А яка мотивація, граючи в Лізі Європи, будучи єдиною командою з України? Основна мотивація - битися за Україну, я так вважаю.

Преміальні підвищені будуть?

У нас хлопці грають в першу чергу у футбол, а в другу - за гроші.

З урахуванням того, що команда пройшла далі в Лізі Європи, у чемпіонаті зменшите темпи?

Наше завдання виходити в кожній грі і прагнути виграти. Сподіватимемося на Бога, що він нам допомагатиме.

Як вам Марлос?

Мені подобається, я гадаю, всім теж він сподобався.

А уболівальники?

Уболівальникам - величезне спасибі і низький уклін. Всіх з днем Радянської Армії. Прийти в 22.00 в таку погоду - це дорогий коштує, і ми будемо завжди їм низько кланятися.

Олімпіакос - наступний суперник...

Давайте відпочинемо сьогодні і порадіємо матчу, адже у нас буде достатньо часу для того, щоб понервувати...

Прес-служба ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА