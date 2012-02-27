Поляки за кілька годин розмели квитки на відкриття стадіону у Варшаві

Харків. 27 лютого. УНІАН. Всі квитки на перший футбольний матч на Національному стадіоні у Варшаві, який прийме церемонію відкриття і п`ять матчів Євро-2012, були викуплені за декілька годин відкритого продажу в касах арени.

Про це повідомляє сайт Інформаційного центру «Україна-2012» з посиланням на офіційний сайт Польського футбольного союзу.

Футбольне відкриття «Народового» стадіону відбудеться 29 лютого, коли на полі головної польської арени Євро-2012 зійдуться збірні Польщі і Португалії.

З 30 січня перепустки на зустріч могли придбати члени клубу уболівальників польської дружини, а 24 лютого в каси стадіону надійшли перепустки, які залишилися. Їх вартість становила 60, 120 і 180 злотих (150, 300, 450 грн.).

Відкриття Національного стадіону у Варшаві відбулося 29 січня, а 11 лютого тут планувалося проведення поєдинку за Суперкубок Польщі між столичною «Легією» і краківською «Віслою», проте організатори не одержали дозволу на проведення матчу.