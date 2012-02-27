Добкін зустрівся з послом Азербайджану

Харків. 27 лютого. УНІАН. Сьогодні голова Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні Ейнулла Ядулла оглу Мадатлі.

Також у зустрічі взяли участь перший заступник голови Харківської обласної ради Олена Олешко та заступник губернатора Юрій Сапроно, повідомляє сайт ободержадміністрації.

«Ми раді вітати Вас у столиці Слобожанщини, місті Харкові. Я гадаю, що протокольно і непротокольно нам є про що говорити. Є певна тривала історія дружніх відносин між нашими народами і нашими країнами. Є також низка дуже серйозних заходів, які намічені президентами двох держав. Для того, щоб їх реалізувати, знадобиться дуже серйозна робота в кожному регіоні Україні та Азербайджану», - сказав М.Добкін.

У ході зустрічі сторони обговорили перспективи двостороннього співробітництва між Харківською областю та регіонами Азербайджанської Республіки.