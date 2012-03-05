До Харкова прибули члени Парламентської Асамблеї ОБСЄ

Харків. 5 березня. УНІАН. До Харкова прибули віце-президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вальбурга ДУГЛАС та член ПА ОБСЄ від Швеції Аса ЛІНДЕСТАМ.

Як передає кореспондент УНІАН, на територію Качанівської виправної колонії, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, пройшли члени ПА ОБСЄ, а також донька екс-прем’єра Євгенія ТИМОШЕНКО і депутат Верховної ради Криму Олександра КУЖЕЛЬ.

Члени ПА ОБСЄ за рішенням керівництва Державної пенітенціарної служби України не отримали дозволу на зустріч із Ю.ТИМОШЕНКО, однак, за попередньою інформацією, з ними зустрінеться начальник Качанівської колонії Іван ПЕРВУШКІН.

За даними Управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області, І.ПЕРВУШКІН після зустрічі з членами ПА ОБСЄ проведе брифінг.

В ці хвилини Качанівську колонію пікетують прихильники Ю.ТИМОШЕНКО та члени чорнобильських організацій. Учасники акції вимагають припинити політичні репресії в Україні та негайно звільнити Ю.ТИМОШЕНКО. В акції беруть участь близько 300 осіб.