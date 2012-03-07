До Харкова на матчі Євро-2012 прибуде до 160 тисяч фанів

12:12, 07 березня 2012
Харьків
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А в Україну - 1,6 млн.

Харків. 7 березня. УНІАН. До Харкова під час Євро-2012 прибуде до 160 тисяч уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Олександр НЕЧИПОРЕНКО.

Він зазначив, що в цілому під час фінальної частини Євро-2012 в Україну приїдуть до 1,6 млн. уболівальників.

На знімку: стадіон «Металіст», який прийматиме Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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