До Харкова на матчі Євро-2012 прибуде до 160 тисяч фанів

Харків. 7 березня. УНІАН. До Харкова під час Євро-2012 прибуде до 160 тисяч уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Олександр НЕЧИПОРЕНКО.

Він зазначив, що в цілому під час фінальної частини Євро-2012 в Україну приїдуть до 1,6 млн. уболівальників.

На знімку: стадіон «Металіст», який прийматиме Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА