До Харкова на матчі Євро-2012 прибуде до 160 тисяч фанів
12:12, 07 березня 2012Харьків
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А в Україну - 1,6 млн.
Харків. 7 березня. УНІАН. До Харкова під час Євро-2012 прибуде до 160 тисяч уболівальників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Олександр НЕЧИПОРЕНКО.
Він зазначив, що в цілому під час фінальної частини Євро-2012 в Україну приїдуть до 1,6 млн. уболівальників.
На знімку: стадіон «Металіст», який прийматиме Євро-2012.
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