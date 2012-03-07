На матч Євро-2012 Німеччина - Голландія у Харкові квитки продані

Харків. 7 березня. УНІАН. На перший матч Євро-2012 у Харкові, у якому Німеччина зіграє з Голландією, всі квитки продані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Олександр НЕЧИПОРЕНКО.

Матч відбудеться 13 червня.

В цілому на матчі, які пройдуть у Харкові, продано 95% квитків, повідомив В.НЕЧИПОРЕНКО.

Він зазначив, що ті квитки, які заброньовані, однак не викуплені, надійдуть у продаж. На думку О.НЕЧИПОРЕНКА, всі квитки на харківські матчі будуть викуплені.

За його словами, чемпіонат Євро-2012 встановив рекорд за кількістю бажаючих купити квитки на матчі. Він зазначив, що в цілому зареєструвалося понад 12 млн. бажаючих купити квиток на матчі Євро-2012.

На знімку: стадіон «Металіст», який прийматиме Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА