У Качанівській колонії 8 Березня відсвяткували без Тимошенко

Харків. 7 березня. УНІАН. У Качанівській випраній колонії Харкова, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, напередодні 8 Березня для засуджених відбувся святковий концерт.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Управлінні державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

Ю.ТИМОШЕНКО не була присутня на святковому закладі. «ТИМОШЕНКО в концерті участі не брала», - зауважили в прес-службі.

У святковому заході взяв участь дитячий театр «Колібрі». Начальник Качанівської колонії Іван ПЕРВУШКІН привітав засуджених зі сятом 8 Березня та побажав щастя та міцного здоров’я. В якості заохочення 65 засуджених отримали подяки, 10 – грамоти, 4 – додаткові довготривалі побачення. Після концерту засуджені подарували юним артистам м’які іграшки.

8 березня в Качанівській колонії відбудеться концерт, організований міжнародним благодійним фондом «Калеб-Дінсте». У цей день в колонії буде святкове меню: на обід – салат «Мімоза», солодкі булочки та компот, на вечерю – холодець.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Державна пенітенціарна служба України розповсюдила інформацію про те, що Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до керівництва Качанівської виправної колонії з проханням тимчасово не залучати до робіт та звільнити її від заходів, які відбуватимуться. У пенітенціарній службі зазначили, що, згідно зі статтею 118 Кримінально-виконавчого кодексу України, «засуджені до позбавлення волі повинні працювати у місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії».

У свою чергу захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО спростував заяву ДПтСУ.