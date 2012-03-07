Базу «Металіст» вибрали 3 європейські збірні

Харків. 7 березня. УНІАН. Три європейські національні збірні, які проводитимуть матчі Євро-2012 у Харкові, вибрали для зупинки перед іграми готель спортивної бази «Металіст», що в селищі Високому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор Департаменту з підготовки та проведення Євро-2012 Харківської міськради Олександр НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, напередодні своїх матчів на нічліг на базі «Металіста» зупиняться збірні Данії, Португалії та Німеччини.

При цьому О.НЕЧИПОРЕНКО зазначив, що збірна Голландії проведе в Харкові 6 днів і розміститься на території «Superior Golf Hotel», що в П’ятихатках у Лісопарку.

Він також повідомив, що база в «Сонячному» (Південна Залізниця) використовуватиметься для розміщення цільових груп УЄФА.

На знімках: (угорі) виконавчий директор УЄФА Девід ТЕЙЛОР інспектує базу Металіста у Високому (архівне фото); (внизу) корпус спортивно-тренувальної бази ФК «Металіст» у селищі Високому.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА