Харківська область у січні-лютому виконала план надходжень до Пенсійного фонду на 104,7%

Харків. 12 березня. УНІАН. Харківська область у січні-лютому виконала план власних надходжень до Пенсійного фонду України на 104,7%.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови Харківської облдержадміністрації Ігоря ШУРМУ.

За його даними, за січень-лютий 2012 Харківська область виконала план власних надходжень до Пенсійного фонду на 104,7%, до бюджету Пенсійного фонду надійшло 1 млрд. 289,6 млн. грн.

У лютому виплата пенсій та допомог профінансована повністю. Потреба на виплату пенсій у лютому становила 1 млрд. 29 млн.грн. Потреба березня становить 1 млрд. 28,1 млн. грн.

І.ШУРМА також повідомив, що станом на 1 березня борг підприємств області зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду становить 226,8 млн.грн. У лютому сума боргу зменшилася на 1,1 млн.грн. Борг платників щодо єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування станом на 1 березня становить 77,6 млн.грн.