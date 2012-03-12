Харківщина область та Ізраїль уклали договір про співпрацю в АПК

Харків. 12 березня. УНІАН. Харківська область уклала з Державою Ізраїль договір про співробітництво в сфері розвитку сільського господарства.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його словами, документ підписано за підсумками візиту до Ізраїлю делегації харківських аграріїв під керівництвом заступника губернатора. Договір передбачає в першу чергу активну спільну роботу в сфері молочного скотарства.

«Ми уклали договір про співпрацю з Державою Ізраїль, який передбачає кілька великих інвестиційних проектів з будівництва нових молочно-товарних ферм в Харківській області. Ми плануємо побудувати їх в Харківському, Красноградському районах, будемо розглядати й інші райони області», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Крім цього, повідомив також він, на даний момент ми розглядається питання про будівництво у Валківському районі селекційно-генетичного центру.

За словами В.АЛЕКСЕЙЧУКА, в ході візиту до Ізраїлю харківська делегація отримала можливість ознайомитися з новітніми досягненнями у сфері молочного скотарства, які вже ефективно застосовуються на ізраїльських підприємствах.

«Держава Ізраїль на сьогоднішній день доїть 12 000 кілограмів молока на одну корову, у той час як ми в минулому році надоїли 4426 кілограмів молока з однієї корови, тому нам є чому у них повчитися. В ході візиту ми детально вивчили особливості сучасного виробництва молока: умови утримання тварин, селекційно-племінну роботу, обладнання, роботу Асоціації молочників, все те, що необхідно для сучасного та ефективного виробництва молока», - підкреслив заступник губернатора.

