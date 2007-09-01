Рейтинг СПУ - 5,64%, і партія в парламенті

Харків. 1 вересня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО заявляє, що, за даними, які він має, рейтинг СПУ становить не менш як 5,64%, що забезпечує їй проходження до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Харкові.

”На моє глибоке переконання, 30 вересня на нас чекають не вибори, а вимушена перевірка на вотум довіри владі. І людям треба буде вибрати, кому вони довіряють більше: ЮЩЕНКУ і ТИМОШЕНКО чи коаліції Партії регіонів, КПУ і СПУ”, - наголосив В.ЦУШКО.

За словами міністра, він як законослухняний громадянин з 30 серпня перебуває у передвиборній відпустці і має намір до 30 вересня займатися передвиборною роботою як кандидат у народні депутати від Соцпартії.