Добкін: Торгово-промислова Палата - місток для прозорого бізнесу

Харків. 12 березня. УНІАН. Торгово-промислова Палата є містком для прозорого бізнесу.

Про це сьогодні в ефірі програми «Від влади до громади» на обласному радіо сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Сьогодні ми говоримо про те, що, створюючи правильні умови для ведення бізнесу в нашій області, ми робимо все від нас залежне для того, щоб залучити якомога більше інвесторів в регіон. В цьому плані співробітництво з абсолютно прозорою громадською організацією під назвою Торгово-промислова Палата, яка, маючи у своєму розпорядженні весь промисловий потенціал нашого регіону, весь бізнес-потенціал нашого регіону, повинна презентувати наш регіон за межами Україні таким чином, щоб ми були якомога більше привабливими для тих чи інших інвесторів. Якщо інвестор зацікавиться, Торгово-промислова Палата могла б бути своєрідним містком, тим інструментом, за допомогою якого можна було б позбутися купи проблем на шляху створення бізнесу в нашій державі», - передає слова М.ДОБКІНА сайт облдержадміністрації.