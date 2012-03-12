Тимошенко не хоче читати рекомендацій міжнародної медкомісії

Харків. 12 березня. УНІАН. Медична комісія сформувала остаточні рекомендації щодо подальшого терапевтичного лікування екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Так, згідно з повідомленням, за результатами робочої зустрічі членів міжнародної медичної комісії з обстеження Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема німецьких та українських лікарів, яка відбулася 7 березня, були сформовані остаточні рекомендації щодо подальшого терапевтичного лікування засудженої.

Сьогодні, 12 березня, дані рекомендації було особисто вручено Ю.ТИМОШЕНКО. Водночас від підпису про ознайомлення з документом вона відмовилась, про що працівниками установи було складено відповідний акт, поінформували в ДПтСУ.

Загалом, за даними прес-служби, «рекомендації лікарів передбачають медикаментозне лікування з подальшим здійсненням комплексу фізіотерапевтичних та реабілітаційно-оздоровчих процедур пацієнтці, усі умови для реалізації яких створені в межах медико-санітарної частини Качанівської виправної колонії (№54)». Окрім цього, рекомендаціями визначено коло висококваліфікованих лікарів, кожен з яких відповідає за конкретний напрямок лікувального процесу засудженої, повідомили в пенітенціарній службі.

Також у ДПтСУ запевняють, що необхідними медпрепаратами для лікування Ю.ТИМОШЕНКО установа забезпечена в повному обсязі. А відповідне обладнання для здійснення комплексу фізіотерапевтичних процедур надано установі управлінням охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації, зазначається в повідомленні.