Охоронні агентства втратять ліцензії

Харків. 1 вересня. УНІАН. Міністр Внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заявив, що охоронні агентства, які беруть участь у рейдерських схемах, позбавлятимуться ліцензій.

Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію В.ЦУШКО засвідчив у суботу на прес-конференції у Харкові.

За словами В.ЦУШКА, на недавній зустрічі з представниками приватних охоронних агентств України він попередив керівників цих структур про можливі санкції у разі, якщо участь охоронних фірм у забезпеченні рейдерських схем буде доведена.

В.ЦУШКО зазначив, що саме з цієї причини позбавлені ліцензій вже 150 приватних охоронних агентств країни.