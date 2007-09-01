Охоронні агентства втратять ліцензії

18:17, 01 вересня 2007
Харьків
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Якщо їх помітять у рейдерських атаках - Цушко

Харків. 1 вересня. УНІАН. Міністр Внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заявив, що  охоронні агентства, які беруть участь у рейдерських схемах, позбавлятимуться ліцензій.

Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію В.ЦУШКО засвідчив у суботу на прес-конференції у Харкові.

За словами В.ЦУШКА, на недавній зустрічі з представниками приватних охоронних агентств України він попередив керівників цих структур про можливі санкції у разі, якщо участь охоронних фірм у забезпеченні рейдерських схем буде доведена.

В.ЦУШКО зазначив, що саме з цієї причини позбавлені ліцензій вже 150 приватних охоронних агентств країни.

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