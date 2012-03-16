Результати матчів Ліги Європи
00:03, 16 березня 2012Харьків
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МЮ, ПСВ, МС, Удінезе вилітають
Харків. 16 березня. УНІАН. Закінчилися матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи
Олімпіакос - Металіст 1:2 (Перша гра 1:0)
Манчестер Сіті - Спортинг 3:2 (0:1)
Шальке 04 - Твенте 4:1 (0:1)
Бешикташ - Атлетіко 0:3 (1:3)
Ганновер - Стандард 4:0 (2:2)
ПСВ - Валенсія 1:1 (2:4)
Удінезе - АЗ 2:1 (0:2)
Атлетик - МЮ 2:1 (3:2)1:2 (Перша гра 1:0)
Фото Reuters
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