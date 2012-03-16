Результати матчів Ліги Європи

00:03, 16 березня 2012
Харьків
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МЮ, ПСВ, МС, Удінезе вилітають

Харків. 16 березня. УНІАН. Закінчилися матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи

Олімпіакос - Металіст 1:2 (Перша гра 1:0)

Манчестер Сіті - Спортинг 3:2 (0:1)

Шальке 04 - Твенте 4:1 (0:1)

Бешикташ - Атлетіко 0:3 (1:3)

Ганновер - Стандард 4:0 (2:2)

ПСВ - Валенсія 1:1 (2:4)

Удінезе - АЗ 2:1 (0:2)

Атлетик - МЮ 2:1 (3:2)1:2 (Перша гра 1:0)

Металіст-Олімпіакос 1/4 Ліги Європи 2:1

Фото Reuters

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