Результати матчів Ліги Європи

МЮ, ПСВ, МС, Удінезе вилітають

Харків. 16 березня. УНІАН. Закінчилися матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи Олімпіакос - Металіст 1:2 (Перша гра 1:0)



Манчестер Сіті - Спортинг 3:2 (0:1)



Шальке 04 - Твенте 4:1 (0:1)



Бешикташ - Атлетіко 0:3 (1:3)



Ганновер - Стандард 4:0 (2:2)



ПСВ - Валенсія 1:1 (2:4)



Удінезе - АЗ 2:1 (0:2)



Атлетик - МЮ 2:1 (3:2)1:2 (Перша гра 1:0) Фото Reuters

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