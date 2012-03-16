Маркевич у перерві просив футболістів заспокоїтися

Харків. 16 березня. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста Мирон МАРКЕВИЧ вважає, що рахунок у матчі Металіста з Олімпіакосом міг бути більшим.



Про це він сказав телеканалу 2+2 одразу після гри в грецькому Піреї.

Ми трошки перенервували, це відчувалося в діях футболістів у перші хвилини. Чим і скористався Олімпіакос. У перерві попросив їх заспокоїтися, зіграти так, як вони можуть. До того ж Девіч, який вийшов на заміну, загострив гру.

Заміна спрацювала, Марко Девіч, вкотре вийшовши на заміну, вирішив долю зустрічи. Чи можна його назвати харківським джокером?

Він добре виходить на заміну, забиває або освіжає гру. Сьогоднішній матч не виключення.

Було помітно в першому таймі, що, зокрема, Тайсон досить нервував. На цьому теж акцентували увагу?

Звичайно. Багато було індивідуальної гри, що було на руку Олімпіакосу. У другому таймі заграли в більш комбінаційний футбол, проглядалася колективна гра. Двічи забили, але рахунок міг бути і більшим.

Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи харківський Металіст на виїзді переміг грецький Олімпіакос з рахунком 2:1 (у першій зустрічі 0:1) і вийшов до чвертьфіналу турніру.

На знімку: Мирон Маркевич спостерігає за грою з Олімпіакосом у Харкові 8 березня.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА