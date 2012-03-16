Визначився суперник «Металіста» у 1/4 Ліги Європи
14:19, 16 березня 2012Харьків
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Спортинг вибив Манчестер Сіті
Харків. 16 березня. УНІАН. У штаб-квартирі УЄФА пройшло жеребкування чвертьфіналу і півфіналу Ліги Європи. Харківському «Металісту» в суперники дістався лісабонський «Спортинг». Перший матч підопічні Маркевича проведуть на виїзді.
Усі пари 1/4 виглядають так:
1. АЗ Алкмаар – Валенсія
2. Шальке – Атлетик
3. Спортинг – Металіст
4. Атлетико – Ганновер
Результати жеребкування 1/2:
Переможець 4 - Переможець 1
Переможець 3 - Переможець 2
Чвертьфінальні зустрічі Ліги Європи пройдуть 29 березня і 5 квітня, півфінальні - 19 і 26 квітня. Фінал відбудеться 9 травня в Бухаресті.
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