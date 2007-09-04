Рішення сесії ВРУ будуть чинними

Харків. 4 вересня. УНІАН. Рішення Верховної ради України 4 вересня будуть мати чинність закону.

Так вважає депутат ВРУ V скликання (фракція СПУ) Володимир ТАРАСОВ.

«Ці депутати не склали із себе депутатських повноважень і на законних підставах виконують свої обов`язки», - сказав В.ТАРАСОВ, коментуючи участь представників фракції БЮТ на цьому засіданні.

У свою чергу, як повідомляв УНІАН, народний депутат ВРУ V скликання Валерій КАМЧАТНИЙ (фракція БЮТ) заявив, що народні депутати від так званої фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО, які мають намір взяти участь у сесії Верховної ради 4 вересня, просто самозванці і не мають до блоку ніякого відношення.

Сама ж сесія Верховної ради 4 вересня, вважає В.КАМЧАТНИЙ, нелегітимна, вона, швидше, є спробою піару коаліційних сил.

Як повідомив 3 вересня голова ВРУ V скликання Олександр МОРОЗ, у засіданні Верховної ради 4 вересня братимуть участь фракції Партії регіонів, СПУ та КПУ, а також БЮТу (лідер - Микола ЗАМКОВЕНКО).