Вибори – це вибори, і не треба нічого ламати

Харків. 4 вересня. УНІАН. Харківський обласний штаб виборчого Блоку Юлії ТИМОШЕНКО закликає політичні сили коректно вести передвиборну агітацію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі штабу, у бютівців викликають тривогу випадки агресивної поведінки політичних опонентів, які почастішали у Харкові.

За інформацією прес-служби, у неділю, 2 вересня, троє молодих людей у стані алкогольного сп`яніння здійснили напад на агітаційний намет БЮТу в Дзержинському районі Харкова (проспект Перемоги, зупинка Молодіжна).

Молоді люди назвалися представниками Партії регіонів і почали вимагати від агітаторів і представників районного штабу БЮТ забрати намет, погрожуючи спочатку приїздом депутатів від ПР і підпалом, а потім намагалися силою забрати намет з місця розташування.

Коли до намету під`їхали представники із Дзержинського штабу БЮТ, один з молодих людей встиг утекти, двох вдалося затримати. Жоден з депутатів-регіоналів, на яких посилалися затримані, так і не з`явився.

На місце події були викликані співробітники правоохоронних органів і оформлена відповідна заява.

Харківський обласний штаб БЮТ звертається до представників всіх політичних партій з вимогою коректного ведення передвиборної агітації, повідомили у прес-службі.