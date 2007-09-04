НП на будівництві метро

51-річного чоловіка завалило ґрунтом

Харків. 4 вересня. УНІАН. Робітник ВАТ «Харківметробуд» (1956 р. н.) загинув на будівництві міського метро. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Харківській області, трагедія трапилася вранці 4 вересня близько 10.20. Робітника завалило ґрунтом у тунелі метро на будівництві станції «Олексіївська». Потерпілого намагалися визволити робітники «Метробуду», які знаходились поруч. чоловік помер до приїзду швидкої.

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