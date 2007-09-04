БЮТ + НУ-НС = єдиний кандидат на мера Харкова

Харків. 4 вересня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій (АМС) вважають, що в разі проведення дострокових виборів Харківського міського голови демократичні сили можуть висунути єдиного кандидата на цю посаду.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі заступника директора АМС Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО.

Оцінюючи політичну ситуацію, експерт вважає, що після дострокових парламентських виборів у деяких регіонах країни відбудуться дострокові вибори місцевих рад і мерів окремих міст, й що одним із них може стати Харків, де через дії місцевих влад політична ситуація напружилася до межі. У цьому контексті О.ГОЛОБУЦЬКИЙ заявляє: «Мер Михайло ДОБКІН настільки зіпсував відносини з представниками місцевої політичної еліти, що в разі проведення дострокових виборів БЮТ і НУ-НС можуть об`єднатися й висунути єдиного кандидата».

При цьому О.ГОЛОБУЦЬКИЙ зазначає, що таким кандидатом може бути представник як БЮТ, так і НУ-НС. У той же час, на його думку, визначення найбільш компромісної кандидатури залежатиме від результатів виборів: «Та політична сила, яка на парламентських виборах одержить більший результат, матиме пріоритетне право на затвердження власної кандидатури на посаду мера», - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, напередодні керівники фракцій БЮТ і НУ-НС у Харківській міськраді повідомили про висунення єдиної кандидатури на посаду секретаря Харківської міськради. У цьому контексті була названа кандидатура Олени СТРОНОВОЇ – депутата міськради (фракція БЮТ), редактора обласної газети «Время».