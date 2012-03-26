Тимошенко відмовляєтьмя міряти температуру, стверджують тюремники
11:57, 26 березня 2012Харьків
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«Вона пересувається з ходунками»
Харків. 26 березня. УНІАН. Засуджена екс-прем`єр юлія Тимошенко вкотре відмовилася від лікування та медичних оглядів лікарями медичної частини Качанівської виправної колонії (№ 54).
Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.
«24 березня ц.р. лікарями установи було складено два акти відмови Ю. Тимошенко від запропонованого огляду, вимірювання температури тіла і артеріального тиску», - зазначається у повідомленні.
Крім того в зазначених документах відмічається, що пацієнтка «скарг не пред’являла, самопочуття Ю.Тимошенко не порушено, по кімнаті вона пересувається з ходунками, поступово розширюючи руховий режим».
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