«Джаз-Коктебель» побачить фотовиставку Авдошина

Харків. 5 вересня. УНІАН. Цього року у Криму на фестивалі «Джаз-Коктебель» пройде виставка харківського фотографа Андрія АВДОШИНА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Харківському фотоклубі, виставка присвячена 5-річчю джазового фестивалю в Коктебелі і носить назву «Вони слухають джаз».

Сам А.АВДОШИН неодноразово бував на «Джаз-Коктебелі» і свої роботи називає «експромтом». На його думку, джаз і фотографія дуже близькі види мистецтва – їм притаманне відчути, вловити і відобразити неповторну мить, яка народжується експромтом, імпровізацією.

Виставка відкриється 20 вересня, напередодні фестивалю, який проходитиме 21-23 вересня.