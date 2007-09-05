«Джаз-Коктебель» побачить фотовиставку Авдошина
12:19, 05 вересня 2007Харьків
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Експозиція присвячена 5-річчю фестивалю
Харків. 5 вересня. УНІАН. Цього року у Криму на фестивалі «Джаз-Коктебель» пройде виставка харківського фотографа Андрія АВДОШИНА.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Харківському фотоклубі, виставка присвячена 5-річчю джазового фестивалю в Коктебелі і носить назву «Вони слухають джаз».
Сам А.АВДОШИН неодноразово бував на «Джаз-Коктебелі» і свої роботи називає «експромтом». На його думку, джаз і фотографія дуже близькі види мистецтва – їм притаманне відчути, вловити і відобразити неповторну мить, яка народжується експромтом, імпровізацією.
Виставка відкриється 20 вересня, напередодні фестивалю, який проходитиме 21-23 вересня.
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