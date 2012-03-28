Авакова затримали випадково?

Харків. 28 березня. УНІАН. Італійські правоохоронці затримали екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова під час стандартної перевірки документів у центрі міста Фрозіноне (регіон Лаціо) увечері 25 березня.

Про це йдеться у повідомлені місцевої поліції, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Двоє чоловіків були помічені в автомобілі «Мерседес» темного кольору на центральній вулиці А Моро. Під час перевірки їхніх даних у поліцейській базі виявилося, що на одного з них є виданий Україною міжнародний ордер на арешт», - зазначили в поліції.

За даними італійських правоохоронців, українська влада оголосила екс-губернатора в міжнародний розшук через нібито вчинене ним шахрайство у 2008 році під час виконання ним функцій депутата Харківської обласної ради.

Поліція відзначила, що в результаті додаткової перевірки вдалося з’ясувати, що затриманий 48-річний українець є «успішним інженером, автором численних наукових праць, провідним громадським діячем України, котрий займав важливі державні пости, зокрема, у Харківській області».

Згідно з повідомленням, А.Аваков залишається під вартою у місті Фрозіноне, а справу про його екстрадицію розглядатиме Апеляційний суд у Римі.

Поліція відзначила, що звернула увагу на українців під час виконання звичайної профілактичної роботи з контролю території, яка зазвичай активізується у вихідні дні.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України повідомила, що готує документи для екстрадиції А.Авакова до України.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 31 січня у квартирах А.Авакова в Харкові були проведені обшуки.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

27 березня в МВС підтвердили факт затримання в Італії екс-губернатора Харківської області.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА