Харківський аеропорт розпочав реалізацію чартерної програми «Харків - Тель-Авів»

Харків. 28 березня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» почав реалізацію чартерної програми з виконання прямого перельоту «Харків - Тель-Авів».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, рейс на повітряних судах типу Боїнг 737-800 обслуговує компанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) на замовлення «Туристичні агенції Броннікової». У березні вже було здійснено два перельоти (19.03.12 та 26.03.12).

Рейс виконується 1 раз на тиждень по понеділках. Виліт з Харкова о 5.30 ранку (приліт в Тель-Авів в 8.40). Авіаперевізник надає повноцінне харчування (в тому числі кошерне). На борту літака функціонує магазин Duty Free.

Згідно з повідомленням, чартерна програма буде працювати до 4 червня цього року. В даний час обговорюються умови реалізації прямого перельоту «Харків - Тель-Авів». У літній та осінній період. Планується, що восени частота рейсів буде збільшена в 2 рази (двічі на тиждень).

«Ізраїль - популярний напрямок серед наших пасажирів, що пов`язане як з великими діловими зв`язками харків`ян у цій державі, так і з туристичним потенціалом регіону. Упевнений, що мешканці Слобожанщини гідно оцінять ту роботу, яку ми проводимо з розширення географії прямих міжнародних перельотів », - зазначив Володимир Васильченко, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра Ярославського).

За його словами, компанія «Турагентство Броннікової» - один з партнерів Міжнародного аеропорту «Харків» - давно поставила перед собою завдання збільшення числа прямих рейсів зі слобожанської столиці. Прямий переліт у Тель-Авів є першим кроком на шляху реалізації планів агентства. В майбутньому компанія також має намір стати замовником рейсів до Росії (Санкт-Петербург), Хорватію (Спліт), Чехію (Прага), курортні міста Греції та інші.

Як уже повідомлялося, розширення географії прямого авіаційного сполучення для Міжнародного аеропорту «Харків» здійснюється в рамках загальної стратегії розвитку «повітряних воріт» Слобожанщини. На практиці реалізується заявлений курс на розширення авіасполучення між Харковом, з одного боку, і найбільш популярними серед харків`ян курортами та ключовими столицями, з іншого.

Як відомо, МА «Харків» входить в число українських авіаоб`єктів Євро-2012 і цього року році прийматиме футбольних вболівальників, які приїдуть з різних країн підтримати учасників турніру. Реконструкція об`єкта здійснюється у форматі приватно-державного партнерства: реконструкція аеродромного комплексу - за рахунок коштів, виділених з державного бюджету України, в обсягу 191,3 млн. дол.; будівництво 2 нових терміналів, реставрація історичного будинку аеровокзалу, благоустрій прилеглої території - за рахунок приватних інвестицій О.Ярославського в обсягу 107,2 млн. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської башти) - 191,3 млн. дол.