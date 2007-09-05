Пограбовано квартиру Володимира Рябошлика

Харків. 5 вересня. УНІАН. У Харкові пограбовано квартиру кандидата в народні депутати від Блоку Юлії Тимошенко Володимира РЯБОШЛИКА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного виборчого штабу БЮТ,

у вівторок ввечері, коли родина В.РЯБОШЛИКА повернулася додому, замки на броньованих дверях були зламані, а у квартирі кандидата у депутата догори дном перевернуто меблі.

Сам В.РЯБОШЛИК має дві версії розбійного нападу на квартиру: матеріальний та суто політичний. Чи було забрано з квартири матеріальні цінності зараз розбираються правоохоронці. Розпочато слідство, повідомили у прес-службі.

В.РЯБОШЛИК – відомий український економіст. Останніми роками працював у Києві у державних установах, інституті економіки.