Земля в Україні буде поділена олігархами

Харків. 6 вересня. УНІАН. Колишній голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що вся земля в Україні може бути поділена між олігархами вже до кінця 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, свій прогноз лідер однойменного виборчого блоку висловив журналістам під час перебування у Харкові.

«Земельне питання», тобто розв’язання проблеми дозволів у сфері землекористування, вважає В.ЛИТВИН, гостро постане вже перед депутатами Верховної ради наступного скликання.

В.ЛИТВИН зазначив, що на рішення цієї проблеми будуть впливати олігархічні групи, зокрема, - через підконтрольних народних депутатів, відзначив В.Литвин.