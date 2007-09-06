Земля в Україні буде поділена олігархами
10:45, 06 вересня 2007Харьків
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Це станеться вже до кінця 2007 р. - Литвин
Харків. 6 вересня. УНІАН. Колишній голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що вся земля в Україні може бути поділена між олігархами вже до кінця 2007 року.
Як передає кореспондент УНІАН, свій прогноз лідер однойменного виборчого блоку висловив журналістам під час перебування у Харкові.
«Земельне питання», тобто розв’язання проблеми дозволів у сфері землекористування, вважає В.ЛИТВИН, гостро постане вже перед депутатами Верховної ради наступного скликання.
В.ЛИТВИН зазначив, що на рішення цієї проблеми будуть впливати олігархічні групи, зокрема, - через підконтрольних народних депутатів, відзначив В.Литвин.
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