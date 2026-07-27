У Путіна злісно відреагували на заяву Зеленського про 30 тисяч солдатів із КНДР

Там вважають, що український президент не повинен втручатися в плани Кремля і тим більше коментувати їх.

У Кремлі відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія поповниться новими військовими з КНДР для участі у війні в Україні.

На слова Зеленського відреагував прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

"Не вважаю за необхідне це коментувати. Не Зеленському говорити про наші плани", – сказав він.

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Заява Зеленського про солдатів з КНДР

25 липня Зеленський повідомив, що Росія хоче отримати ще 30 тис. військовослужбовців із Північної Кореї і вже розпочала підготовку до їхнього прийому.

"Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї: вже з червня у Воронезькій області готуються до їхнього прийому. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет", – озвучив деталі президент.

Солдати КНДР на війні проти України

Північна Корея стала першою державою, яка відкрито направила своїх військових на війну проти України.

За даними української, південнокорейської та західних розвідок, перші підрозділи північнокорейських військових прибули до Росії восени 2024 року й були розгорнуті в Курській області.

За інформацією розвідки Південної Кореї, загалом на боці РФ воювали близько 15 тис. військовослужбовців КНДР. Станом на весну 2025 року втрати північнокорейського контингенту оцінювалися приблизно в 4700 осіб, з яких близько 600 було вбито.

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