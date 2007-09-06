у Харкові видано книгу про Луценка

Київ. 6 вересня. УНІАН. В Україні 4-тисячним накладом видано книгу „Юрій Луценко. Польовий командир”, у якій описані факти з життя лідера блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили автор книги Андрій КОКОТЮХА та директор видавництва „Фоліо”, на замовлення якого написано твір, Олександр КРАСОВИЦЬКИЙ.

А.КОКОТЮХА зазначив, це не перша його книга, присвячена життю політика, раніше видавництво “Фоліо” видавало відому вже книгу про лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО.

Автор розповів, що працював над книгою про Ю.ЛУЦЕНКА з січня 2006 р., коли він обіймав посаду міністра внутрішніх справ. Спочатку А.КОКОТЮХА планував написати не біографічний твір, а політичний детектив, в якому Ю.ЛУЦЕНКО мав бути головним героєм. Однак на певний час він призупинив роботу над книгою, а в січні цього року видавництво “Фоліо” замовило йому біографічну книжку про Ю.ЛУЦЕНКА. Тому письменник вирішив продовжити роботу над твором у форматі біографії. Під час роботи над виданням, за словами А.КОКОТЮХИ, Ю.ЛУЦЕНКО не давав йому поради, як має бути написаний твір. Під час ознайомлення з рукописом Ю.ЛУЦЕНКО зробив лише незначні скорочення.

“Жодного втручання в мій авторський текст, у мою авторську подачу не було”, - наголосив А.КОКОТЮХА.

Автор підкреслив, що ця книжка - не політичне замовлення, а комерційне видання. “Це не замовлення жодної партії, жодного блоку, жодної конкретної особи, крім присутнього тут видавця Олександра КРАСОВИЦЬКОГО. Це продукт комерційного видавництва”, - сказав він.

А.КОКОТЮХА повідомив, що вже досить довго працює з цим видавництвом. Спільно було видано, крім книги “Юлія Тимошенко” ще серію “Кримінальна Україна”, науково-популярну серію з історичної тематики “Чому Україна не Росія” та інші.

Як поінформував О.КРАСОВИЦЬКИЙ, за тиждень після надходження в продаж було продано 600 примірників книги про Ю.ЛУЦЕНКА. Вартість видання становить близько 20 грн.