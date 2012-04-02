США виділили на ядерну установку в Харкові $ 67,5 млн

Харків. 2 квітня. УНІАН. США вже виділили Україні 67,5 мільйона доларів на створення ядерної установки при Харківському фізико-технічному інституті.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня. Україн» з посиланням на керівника проекту, доктора фізико-математичних наук, члена-кореспондента НАНУ Івана Карнаухова.

Гроші виділені в обмін на відмову країни від використання високозбагаченого урану.

«Деякі компоненти установки вже виготовлені і прийняті нами у розробників з різних країн - Великобританії, Швейцарії, Німеччини, Росії, Китаю, України. Але більша частина замовлень уже розміщена в нашій країні. На сьогоднішній день американською стороною підписано контрактів на 67,5 мільйона доларів», - повідомив Карнаухов виданню.

Однак, за словами вченого, всі необхідні контракти ще не укладені, хоча меморандум з питань ядерної безпеки між урядом України та урядом США зобов`язував зробити це до березня 2012 року.

«Ще не підготовлені необхідні контракти на 5,5 мільйона доларів, оскільки ми не провели відповідні розробки, це знову ж наш недолік. Точніше, навіть не недолік, це просто неможливо було зробити. Нам дістався надзвичайно великий обсяг робіт», - пояснив Карнаухов.

За його словами, на території розміщення майбутньої установки нині завершуються будівельні роботи нульового циклу.

«Спорудження будівлі дещо відкладається і буде завершено в листопаді. Але чинний контракт на спорудження цієї будівлі підписаний, і немає ніяких сумнівів, що американці його виконають, оскільки це юридично зобов`язуючий документ», - додав науковець.

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Україні, яка після розпаду Радянського Союзу мала третій за величиною в світі ядерним арсеналом, відмовилася від ядерної зброї в 1996 році в обмін на гарантії безпеки з боку США, Росії та Великобританії, а також економічну допомогу з боку США, зауважує РІА «Новости».

За словами глави «Росатома» Кірієнка, запасів високозбагаченого урану - 160 кілограмів, - які були в Україні, було б достатньо для створення десятьох ядерних зарядів.