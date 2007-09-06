Харківська облрада: дайош росмову !

Харків. 5 вересня. УНІАН. Харківська облрада звернулася до всіх обласних рад України з проханням підтримати ініціативу харківських депутатів і прийняти в своїх областях програму з вільного використання російської мови.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, звернення було прийняте сьогодні більшістю голосів на пленарному засіданні XVI сесії облради.

У зверненні відзначено, відзначено, що 5 липня 2007 р. на XVI сесії обласної ради V скликання була затверджена Програма розвитку й використання російської мови в Харківській області на 2007-2012 роки.

Депутати Харківської облради вважають, що аналогічні програми щодо реалізації конституційних гарантій на вільне використання російської мови можуть бути прийняті і в інших областях країни. Депутати висловили готовність поділитися своїм досвідом щодо створення й реалізації подібних програм.

Як повідомляв УНІАН, після прийняття Програми розвитку й використання російської мови в Харківській області на 2007-2012 роки депутати ухвалили рішення про виділення на її реалізацію по 400 тис. грн. на рік.