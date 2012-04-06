Росіянин намагався вивезти з України картини Максиміліана Волошина

Харків. 6 квітня. УНІАН. Харківські прикордонники запобігли вивезення з України двох картин художника-аквареліста Максиміліана Кирієнка-Волошина.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Харківського прикордонного загону.

Картини у потягу «Донецьк-Москва» намагався вивезти з України 26-річний громадянин Російської Федерації, мешканець Москви.

Співробітники відділу прикордонної служби «Харків», звернувши увагу на надмірне хвилювання одного з пасажирів потягу, вирішили разом з митниками ретельніше оглянути його особисті речі. Під час огляду на полиці для білизни під особистими речами росіянина було виявлено дві старовинні картини: одна - розміром 14 х 19,5 см, датована 1926 роком; друга - 22 х 30 см, датована 1931 роком.

Правопорушник пояснив, що картини М.Волошина він придбав у Донецьку за 8 тис дол та перевозив їх до Москви з метою перепродажу.

Картини вилучено та передано до митниці. У цей час триває експертиза щодо встановлення їх культурної та історичної цінності.