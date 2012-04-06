Росіянин намагався вивезти з України картини Максиміліана Волошина
Картини вилучені
Харків. 6 квітня. УНІАН. Харківські прикордонники запобігли вивезення з України двох картин художника-аквареліста Максиміліана Кирієнка-Волошина.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Харківського прикордонного загону.
Картини у потягу «Донецьк-Москва» намагався вивезти з України 26-річний громадянин Російської Федерації, мешканець Москви.
Співробітники відділу прикордонної служби «Харків», звернувши увагу на надмірне хвилювання одного з пасажирів потягу, вирішили разом з митниками ретельніше оглянути його особисті речі. Під час огляду на полиці для білизни під особистими речами росіянина було виявлено дві старовинні картини: одна - розміром 14 х 19,5 см, датована 1926 роком; друга - 22 х 30 см, датована 1931 роком.
Правопорушник пояснив, що картини М.Волошина він придбав у Донецьку за 8 тис дол та перевозив їх до Москви з метою перепродажу.
Картини вилучено та передано до митниці. У цей час триває експертиза щодо встановлення їх культурної та історичної цінності.