Харків. 10 квітня. УНІАН. Продукція харківських книговидавців буде представлена в Бєлгороді.

Як повідомила на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія Маренич, виставка продукції харківських видавництв пройде в рамках Протоколу про співробітництво в інформаційній сфері між Харківською областю України та Бєлгородською областю Російської Федерації, який був підписаний 23 серпня 2010 року.

«Ми відіслали запрошення нашим колегам в Бєлгород, і отримали відповідь, що вони готові прийняти нашу виставку», - сказала В.Маренич.

За її словами, попередньо обговорюється можливість провести виставку 5 серпня.

«5 серпня – це річниця звільнення Бєлгорода від німецько-фашистських загарбників. Можливо, в рамках цих заходів буде нагода представити книги харківських видавництв», - зазначила начальник управління.

Також вона повідомила, що наприкінці серпня 2012 року виставка-ярмарок «Харківські видавці – районам області» відвідає Чугуїв.