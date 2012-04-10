З невиплатою зарплат на заводі ім. Шевченка розбирається прокуратура

Харків. 10 квітня. УНІАН. Органи прокуратура Харківської області розбираються з фактами невиплати зарплат на харківському приладобудівному завді ім. Шевченка.

Як повідомляє сайт прокуратури Харківської області, за результатами розслідування кримінальної справи, порушеної прокуратурою області, «колишньому директору підприємства Горі М.М. пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України (навмисна невиплата заробітної плати)».



Кримінальну справу за його обвинуваченням 27 лютого цього року направлено до Жовтневого районного суду м. Харкова для розгляду по суті.



Разом з тим, з указаної кримінальної справи виділені матеріали для проведення перевірки на предмет наявності в діях колишніх посадових осіб цього підприємства порушень норм чинного законодавства про працю у зв’язку з наявністю на підприємстві заборгованості з виплати заробітної плати за період з 01.08.2008 по 01.11.2009.



За її результатами 27 лютого ц.р. порушено нову кримінальну справу за фактом безпідставної невиплати заробітної плати співробітникам заводу за вказаний період за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.



Також прокуратурою області керівнику санації цього підприємства 27 лютого ц.р. внесено подання про усунення порушень законодавства про оплату праці, причин і умов, що їм сприяють. За цим поданням двох службових осіб підприємства притягнуто до дисциплінарної відповідальності.



Крім того, з метою захисту інтересів держави та працівників підприємства прокуратурою області здійснено вступ у судовий розгляд господарським судом Харківської області справи про санацію цього державного підприємства.



Тим часом, зазначається у повідомленні, суттєво вплинути на ситуацію з виплатою на даному підприємстві заробітної плати засобами, притаманними органам прокуратури, не вдається через економічні чинники. Заборгованість із заробітної плати на ньому становить понад 26 млн. грн.



За заявами працівників підприємства цього року прокуратурою області подано 6 заяв до суду в порядку наказного провадження про стягнення заборгованості із заробітної плати на суму 60 тис. грн.



На даний час прокуратурою області із залученням фахівців контролюючих органів організовано проведення додаткової перевірки.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня робітники заводу ім. Шевченка перекрили вулицю Жовтневої революції з вимогою виплати заробітної плати та ввімкнення електроенергії на підприємстві. У стихійному мітингу біля прохідної заводу взяли участь близько 700 колишніх і нинішніх працівників підприємства, а також активісти ГО «Трудова Харківщина».