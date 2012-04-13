Аваков обізвався і каже, що він на волі

Харків. 13 квітня. УНІАН. Екс-губернатор Харківської області Арсен Аваков заявляє, що італійський суд звільнив його без будь-яких додаткових умов і обмежень.

Про це він сказав у телефонному коментарі Lb.ua.

Як відзначає видання, стосовно А.Авакова нинішнє рішення римського суду безпрецедентне - три чверті тексту самого документа займає опис і обгрунтування фактів політичних переслідувань в сучасній Україні. У цьому зв`язку суд ухвалив рішення відпустити А.Авакова без будь-яких умов і обмежень, зокрема – без домашнього арешту.

У бесіді з Lb.ua А.Аваков, окрім іншого, відзначив, що відповідне рішення суду фактично блокувало ордер Інтерполу (на його розшук) на території Італії.

Відповідаючи на запитання про те, чи має намір він звертатися з проханням про надання йому політичного притулку, А.Аваков сказав: «Відповідне рішення виносить той самий суд. Враховуючи обставини, що склалися, логічно припустити: у разі звернення з тематичним запитом притулок буде надано».

Фото Андрія Кравченка