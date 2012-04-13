На заводі ім Шевченка змінять керуючого санацією - Моченков

Харків. 13 квітня. УНІАН. Керівуючий санацією ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т. Шевченка» Олександр Байдацький позбавлений ліцензії арбітражного керівника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на брифінгу заступник голови Харківської облдержадміністрації Андрій Моченков.

За його словами, 12 березня 2012 року Міністерство юстиції України відповідним наказом анулювало ліцензію О.Байдацького.

«Керівник санації Олександр Іванович Байдацький позбавлений ліцензії відповідним міністерством. Триває підбір арбітражного керівника і в.о. директора, який би міг стабілізувати ситуацію. Керівник санацією буде змінений на ефективнішого», - сказав А.Моченков.

За його словами, О.Байдацький протягом місяця передасть свої повноваження новому керівникові санацією.

А.Моченков відзначив, що за розробленим О.Байдацьким планом санації передбачалася реалізація незадіяного у виробничому процесі нерухомого майна і верстатів на загальну суму 72 млн грн. Проте, за словами А.Моченкова, план санації виконаний лише на 11 млн грн.

«План санації був розроблений некваліфіковано, і його виконання було недостатньо ефективним», - зазначив він.

За даними А.Моченкова, для реалізації було виставлене ліквідне майно підприємства, зокрема трансформаторна підстанція та деякі необхідні для виробництва верстати.

За даними А.Моченкова, прокуратура планує провести перевірку процесу санації заводу ім. Шевченка.

А.Моченков відмітив, що на сьогодні кредиторський борг заводу ім.Шевченка перевищує 90 млн грн, борг із зарплати перед працівниками підприємства - близько 30 млн грн.

Як передавав УНІАН, 10 квітня кілька сотень працівників заводу ім. Шевченка перекрили проїжджу частину вулиці Жовтневої революції. Вони вимагали виплати заробітної плати.