Завод ім. Шевченка виконує контракти на 32 млн грн - Моченков

Харків. 13 квітня. УНІАН. Держпідприємство «Харківський приладобудівний завод ім. Т. Шевченка» виконує контракти на загальну суму 32 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Андрій Моченков.

За його словами, завод ім. Шевченка уклав і виконує контракти в основному для підприємств оборонного комплексу.

Головний інженер заводу Василь Лунін повідомив, що сьогодні підприємство закінчує виконання контракту із заводом ім. Малишева на постачання устаткування та систем для танків «Булат» (сума контракту - 4,7 млн грн).

Також завод ім. Шевченка виконує контракт з Казенним підприємством «Харківське конструкторське бюро ім. Морозова» на постачання устаткування для БТР-4 по «іракському контракту». Засловами В.Луніна, робота з цього контракту продовжиться в 2013 році (сума контракту - майже 11,5 млн грн).

В.Лунін відзначив, що підприємство уклало контракт із заводом ім. Малишева на постачання виробів для танка «Оплот» (контракт розрахований на 2012 - 2013 роки), а також три контракти ДК «Укрспецекспорт» на постачання комплектуючих і запчастин для спецтехніки.

Він відзначив, що на сьогодні є запит на обслуговування устаткування для електричних станцій, яке раніше виготовив завод ім. Шевченка.

В.Лунін підкреслив, що підприємств на сьогодні в змозі виконувати укладені контракти.

«Я хотів би підкреслити, що ми маємо повне оснащення і випробувальною апаратурою, і технологічним устаткуванням, і фахівцями. На сьогоднішній день замовлення зі спецтехніки може ефективно виконати тільки завод імені Шевченка. По-перше, ми маємо багаторічний досвід роботи, ми є єдиними розробниками як основної апаратури, так і випробувального устаткування. Фахівці у нас також є», - наголосив В.Лунін.

Як передавав УНІАН, в 2009 році розпочалася процедура банкрутства ДП «ХПЗ ім. Т. Шевченка». На сьогодні на заводі ім. Шевченка заборгованість за зарплати склановить 30 млн грн.